Trump’ın konvoyundaki araçlar Ankara’da görüntülendi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi'nde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara'ya getirildi. Araçlar bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi.

Trump’ın konvoyundaki araçlar Ankara’da görüntülendi!
DHA

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı. Zirve hazırlıkları devam ederken, bir askeri nakliye uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada görüntülendi.

Trump’ın konvoyundaki araçlar Ankara’da görüntülendi!

Bu uçağın, zirveye katılacak 32 liderden biri olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kullanılması öngörülen araçlarını ve helikopterinin parçalarını taşıdığı öğrenildi.

Trump’ın konvoyundaki araçlar Ankara’da görüntülendi!

Kargo uçağı ile Ankara'ya getirilen konvoy araçları, bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi.

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