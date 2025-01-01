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Giriş Tarihi: 1.1.2025 23:41 Son Güncelleme: 2.1.2025 00:13

Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde bir araç alev alarak patladı!

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde bir araç alev aldıktan sonra patladı. Meydana gelen olayda 1 kişi ölürken, 7 kişi yaralandı.

AA
Trump’ın Las Vegas’taki otelinin önünde bir araç alev alarak patladı!

Las Vegas polisi, "Trump International" otelinin önündeki aracın alev alarak patlaması sebebiyle yangın çıktığını bildirdi.

Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı.

1 ÖLÜ, 7 YARALI

Las Vegas Polis Teşkilatından Kevin McMahill düzenlediği basın toplantısında, araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. McMahill ayrıca 7 kişinin yaralandığını belirtti. Aracın önce yandığı, daha sonra patlama meydana geldiği öğrenildi. Yangının nedeni bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde bir araç alev alarak patladı!
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