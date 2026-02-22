Trump’ın malikanesine izinsiz giriş: Gizli servis ateş açtı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesine gece saatlerinde silahlı bir kişi girmeye çalıştı. Gizli Servis ajanlarının müdahalesi sonucu şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi. Olay sırasında Trump’ın konutta olmadığı açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago konutuna gece saatlerinde bir kişi izinsiz şekilde girmeye çalıştı.
Konutu koruyan Gizli Servis ajanları, 20'li yaşlarındaki şüpheliyi vurdu. Şüphelinin müdahalenin ardından hayatını kaybettiği açıklandı.
Gizli Servis, şüphelinin kuzey kapısından giriş yapmaya çalıştığını ve elinde av tüfeğine benzeyen bir cisim ile bir yakıt bidonu olduğunu ifade etti.
TRUMP OLAY SIRASINDA KONUTUNDA DEĞİLDİ
Trump'ın olay sırasında başkent Washington DC'de olduğu bildirildi.
Şüphelinin konuta neden girmeye çalıştığı hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.