Trump'ın nükleer tehdidine Kremlin'den jet yanıt: Çok dikkatli olun
ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarının ardından iki nükleer denizaltının "gereken yere" konuşlandırıldığını bildirmişti. Trump'ın bu çıkışına Kremlin'den jet yanıt geldi. Sözcü Peskov, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusuna önem verdiklerini belirterek, "Herkesin nükleer söylemle ilgili çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.
The Hill gazetesinin haberine göre, Trump Washington seyahati öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler, Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarının ardından "hazırlıklı olunmalı" diyen Trump'a, nükleer denizaltıların konumuna ilişkin soru yöneltti. Başkan Trump, gazetecilerin sorusuna "Denizaltılar bölgede, olmaları gereken yerde." yanıtını verdi.
Trump ayrıca, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ilerleyen günlerde Rusya'yı ziyaret edeceğini ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle Moskova yönetimine yönelik yeni yaptırımların planlandığını aktardı.
MEDVEDEV'İN NÜKLEERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI
Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev, 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Trump'a sert çıkarak, Washington'ın politikalarının "Rusya ile ABD arasında daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleme riski taşıdığını" savunmuştu.
Medvedev, X hesabından yaptığı açıklamasında, "50 gün ya da 10 gün... Trump iki şeyi unutmamalı: 1. Rusya, İsrail ya da İran değil. 2. her yeni ültimatom bir tehdit ve savaşa doğru atılmış bir adımdır. Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle Rusya arasında." değerlendirmesinde bulunmuştu. ABD Başkanı Trump, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini verdiğini açıklamıştı.
Trump, açıklamasında, "Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılmasını emrettim." ifadesini kullanmıştı.
Gazetecilere 1 Ağustos'ta değerlendirmede bulunan Trump, O (Medvedev), nükleer silahlar hakkında konuşuyordu, nükleer silahlar hakkında konuştuğunuzda buna hazırlıklı olmalıyız. Biz tamamen hazırız." ifadesini kullanmıştı.
RUSYA: HERKESİN NÜKLEER SÖYLEMLE İLGİLİ ÇOK DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusuna önem verdiklerini belirterek, "Herkesin nükleer söylemle ilgili çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarının ardından "hazırlıklı olunması gerektiği ve bunun için iki nükleer denizaltının gereken yere konuşlandırıldığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, şöyle konuştu:
"Amerikan denizaltıları zaten muharebe nöbetinde bulunuyor. Bu devam eden bir süreç. Böyle bir tartışmaya dahil olmak ve bu konuda yorum yapmak istemiyoruz. Nükleer sorunuyla ilgili açıklamalara dikkatlice tepki veriyoruz. Rusya bu konuda sorumlu davranıyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bu konudaki pozisyonu da iyi biliniyor. Rusya, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusuna büyük önem veriyor. Herkesin nükleer söylemle ilgili çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz."
Nükleer savaşta kazananın olmayacağını vurgulayan Peskov, "Nükleer gerginleşme söz konusu değil. Zor ve hassas konular istişare ediliyor. Birçoğu bu konulara duygusal tepki gösteriyor." ifadelerini kullandı.