Trump’ın oğlunun Grönland ziyaretinin perde arkası: Evsizlere para verip…

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın, Grönland'daki etkinliğine katılanların bir kısmının Trump'ın ekibi tarafından bulunan "evsiz" kişiler olduğu öne sürüldü. The Guardian'ın haberine göre, Hans Egede Oteli'nin genel müdürü Jorgen Bay-Kastrup, konuklarının çoğunun Trump destekçisi olmadığını, Trump'ın ekibinin, sokakta rastgele gördüğü insanları topladığını ve de Trump Jr'ı tanımadıklarını iddia etti.

Söz konusu kişilerin bir çoğunun "evsiz" olduğunu, Trump Jr ve ekibinin bu insanlarla sokakta karşılaştığını, öğle yemeğine davet ettiğini ileri süren Bay-Kastrup, "Bu elbette bizim için biraz garipti çünkü otelimizde daha önce hiç görmediğimiz ve ekonomik imkanları buna elvermediği için muhtemelen bir daha hiç görmeyeceğimiz misafirler gördük." dedi.