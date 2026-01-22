Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff: “Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın'a teşekkürler ediyorum”

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Gazze için Barış Kurulu Şartı imza töreninde konuşan Witkoff, dünyanın "imkânsız" ve "ulaşılamaz" olarak gördüğü bir sürecin başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, "Gazze'de barış anlaşmasına varmayı başardık" dedi.

TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Witkoff, ateşkes sürecinde Türkiye'nin kritik rol oynadığını belirterek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'a verdikleri destek ve katkılar nedeniyle özel olarak teşekkür etti.

Witkoff ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi'ye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'ye ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da teşekkür etti.

Barış Kurulu üyelerine de aylardır harcadıkları emekleri için minnettar olduğunu ifade eden Witkoff, ABD hükümetinden diğer isimlerin de ateşkes çabalarına katkılarına atıfta bulundu.