Trump’ın Orta Doğu Temsilcisi’nden Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: “Putin, kalıcı bir barış anlaşmasına hazır”

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Putin’in Ukrayna ile kalıcı bir barış anlaşmasına hazır olduğunu aktaran Witkoff, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliği başvurusundan vazgeçmesi talebinin de masada olduğunu ekledi.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 18:36

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD basınına Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Rusay'nın St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçüncü kez bir araya gelen Witkoff, Putin'in Ukrayna ile "kalıcı bir barış" anlaşmasına açık olduğunu belirtti. Witkoff, "Putin'in talebi, burada kalıcı bir barış sağlamak. Yani ateşkesin ötesinde, bu konuda bir yanıt aldık. Bu noktaya gelmemiz zaman aldı" dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEYİN EŞİĞİNDE OLABİLİRİZ" Gündemde olan barış planının Rus güçlerinin işgali altındaki Ukrayna bölgelerini ifade eden "beş bölgeyi" de kapsadığını söyleyen Witkoff, ancak Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliği başvurusundan vazgeçmesi talebinin de masada olduğunu ekledi. Witkoff, iki ülke arasındaki gerçek sorunlardan kaynaklanan karmaşık bir durumum var olduğunu ifade ederek, "Sanırım tüm dünya için çok ama çok önemli bir şeyin eşiğinde olabiliriz" dedi.