Trump’ın Orta Doğu turu sona erdi: “Washington’a geri dönüyorum”

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) açıklamalarda bulundu. Trump, “Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum" dedi. Öte yandan Trump, Orta Doğu turu kapsamında Arap ülkelerinden trilyonlarca dolar yatırım da aldı.

Trump’ın Orta Doğu turu sona erdi: Washington’a geri dönüyorum
İHA

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de temaslarına devam ediyor. Trump, Orta Doğu turunun ardından seyahat planlarında değişiklik olabileceğini belirterek, bazı liderlerden aldığı telefonlar nedeniyle güzergahın henüz netleşmediği sinyalini verdi.

Trump’ın Orta Doğu turu sona erdi: Washington’a geri dönüyorum

Trump, "Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum" dedi. Öte yandan Trump, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak olan müzakerelere katılabileceği sinyalini vermişti.

Trump’ın Orta Doğu turu sona erdi: Washington’a geri dönüyorum

ARAP ÜLKELERİNDEN TRİLYONLARCA DOLAR YATIRIM

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Katar'daki el-Udeid Amerikan üssünde yaptığı konuşmada, Katar'la ABD'den 42 milyar dolar değerinde, THAAD balistik füze savunma sistemi, Pegasus havada ikmal uçağı, "MQ-9B Skyguardian" tipinde insansız hava araçları alımı için anlaştıklarını paylaştı. Katar'ın ev sahipliğini yaptığı ABD üssü el-Udeyd'i genişletmek için 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Trump, savunma konusunda Doha yönetimiyle işbirliği içinde olduklarını ifade etti.

Trump’ın Orta Doğu turu sona erdi: Washington’a geri dönüyorum

Öte yandan Trump, Katar'da en az 1,2 trilyon dolar değerinde ekonomik işbirliği sağlamak için bir anlaşma imzaladığı kaydedildi. Açıklamada, Boeing uçakları ve GE Aerospace motorlarının Qatar Airways'e satışı da dahil olmak üzere ABD ile Katar arasında toplamda 243,5 milyar doları aşan ekonomik anlaşmalar yapıldığı belirtildi. Orta Doğu turu kapsamında BAE'ye giden ABD Başkanı Trump, Abu Dabi'deki El Vatan Sarayı'nda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Trump, Al Nahyan ile baş başa görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BAE'nin ABD'ye on yılda yapacağı 1,4 trilyon dolarlık yatırım için teşekkür etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD ile BAE arasında 200 milyar doları aşan ticaret anlaşmaları yapıldığı, bu gelişmeyle Körfez bölgesindeki yatırım anlaşmalarının toplamının 2 trilyon doların üzerine çıktığı bildirildi. Açıklamada, bu anlaşmaların ABD'ye yapılan yatırımları önemli ölçüde artıracağı ve ABD'nin BAE pazarına erişimini genişleteceği vurgulandı. BAE'de sağlanan bazı anlaşmalara yer verilen açıklamada, Boeing ve GE Aerospace'in, Etihad Airways'den 28 adet ABD üretimi Boeing 787 ve 777X uçağı için 14,5 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldığı belirtildi. Açıklamada, Emirates Global Aluminum'un Oklahoma'da 4 milyar dolarlık alüminyum izabe tesisi projesine yatırım yapacağı, bu tesisin ABD'nin kritik mineral tedarik zincirlerini güçlendireceği ve mevcut ABD üretim kapasitesini ikiye katlayacağı aktarıldı.