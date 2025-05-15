Trump’ın Orta Doğu turu sona erdi: “Washington’a geri dönüyorum”
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) açıklamalarda bulundu. Trump, “Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum" dedi. Öte yandan Trump, Orta Doğu turu kapsamında Arap ülkelerinden trilyonlarca dolar yatırım da aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de temaslarına devam ediyor. Trump, Orta Doğu turunun ardından seyahat planlarında değişiklik olabileceğini belirterek, bazı liderlerden aldığı telefonlar nedeniyle güzergahın henüz netleşmediği sinyalini verdi.
Trump, "Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum" dedi. Öte yandan Trump, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak olan müzakerelere katılabileceği sinyalini vermişti.
ARAP ÜLKELERİNDEN TRİLYONLARCA DOLAR YATIRIM
ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Katar'daki el-Udeid Amerikan üssünde yaptığı konuşmada, Katar'la ABD'den 42 milyar dolar değerinde, THAAD balistik füze savunma sistemi, Pegasus havada ikmal uçağı, "MQ-9B Skyguardian" tipinde insansız hava araçları alımı için anlaştıklarını paylaştı. Katar'ın ev sahipliğini yaptığı ABD üssü el-Udeyd'i genişletmek için 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Trump, savunma konusunda Doha yönetimiyle işbirliği içinde olduklarını ifade etti.