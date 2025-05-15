Trump’ın Orta Doğu turu sona erdi: “Washington’a geri dönüyorum”

Öte yandan Trump, Katar'da en az 1,2 trilyon dolar değerinde ekonomik işbirliği sağlamak için bir anlaşma imzaladığı kaydedildi. Açıklamada, Boeing uçakları ve GE Aerospace motorlarının Qatar Airways'e satışı da dahil olmak üzere ABD ile Katar arasında toplamda 243,5 milyar doları aşan ekonomik anlaşmalar yapıldığı belirtildi. Orta Doğu turu kapsamında BAE'ye giden ABD Başkanı Trump, Abu Dabi'deki El Vatan Sarayı'nda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Trump, Al Nahyan ile baş başa görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BAE'nin ABD'ye on yılda yapacağı 1,4 trilyon dolarlık yatırım için teşekkür etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD ile BAE arasında 200 milyar doları aşan ticaret anlaşmaları yapıldığı, bu gelişmeyle Körfez bölgesindeki yatırım anlaşmalarının toplamının 2 trilyon doların üzerine çıktığı bildirildi. Açıklamada, bu anlaşmaların ABD'ye yapılan yatırımları önemli ölçüde artıracağı ve ABD'nin BAE pazarına erişimini genişleteceği vurgulandı. BAE'de sağlanan bazı anlaşmalara yer verilen açıklamada, Boeing ve GE Aerospace'in, Etihad Airways'den 28 adet ABD üretimi Boeing 787 ve 777X uçağı için 14,5 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldığı belirtildi. Açıklamada, Emirates Global Aluminum'un Oklahoma'da 4 milyar dolarlık alüminyum izabe tesisi projesine yatırım yapacağı, bu tesisin ABD'nin kritik mineral tedarik zincirlerini güçlendireceği ve mevcut ABD üretim kapasitesini ikiye katlayacağı aktarıldı.