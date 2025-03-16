Trump’ın özel temsilcisi: Putin Trump’ın görüşlerini kabul etti
ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’le olumlu görüşmeler yaptık. Ukrayna ve Rusya arasındaki farklar azaldı. Putin, Trump’ın görüşlerini kabul etti." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'le olumlu görüşmeler yaptık. Ukrayna ve Rusya arasındaki farklar azaldı. Putin, Trump'ın görüşlerini kabul etti." ifadelerini kullandı.
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