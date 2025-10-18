Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff, ateşkes süreci için Orta Doğu’ya gidiyor

ABD basınında yer alan haberlere göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, ateşkes sürecinin son durumunu ve hayatını kaybeden esirlerin cenazeleriyle ilgili gelişmeleri yerinde incelemek için hafta başında Gazze'ye gitmesinin planlandığı aktarıldı.

Witkoff'un, ayrıca Orta Doğu ziyaretinde, İsrail ve Mısır'da üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.