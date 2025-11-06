Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff duyurdu! Bir ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bazı Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmek amacıyla 15 Eylül 2020'de imzalanan İbrahim Anlaşmaları'na bu gece itibarıyla bir ülkenin daha katılacağını duyurdu. ABD basını, İbrahim Anlaşmalarına katılacak ülkenin Kazakistan olduğunu bildirdi.

TRUMP "İBRAHİM ANLAŞMALARI'NIN GENİŞLEMESİNİ BEKLİYORUM" DEMİŞTİ ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, İbrahim Anlaşmaları´na katılacak ülkelerin sayısının artmasını beklediğini ve Suudi Arabistan´ın da bu sürece katılmasını umduğunu açıklamıştı.