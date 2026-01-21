Trump’ın özel temsilcisi Witkoff yarın Putin’le bir araya gelecek

Witkoff, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında verdiği röportajda, görüşmenin Kremlin yönetiminin talebiyle gerçekleşeceğini vurgulayan Witkoff, davetin Rus tarafı için kritik önem taşıdığını ve gece saatlerinde Moskova'ya varmak üzere yola çıkacaklarını aktardı.

TRUMP'IN HEDEFİ BARIŞ ANLAŞMASI

Trump'ın tüm dikkatinin bir barış anlaşması sağlamak üzerinde toplandığını dile getiren Witkoff, Rusya temaslarının tamamlanmasının ardından çalışma ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecekleri bilgisini paylaştı.