Trump’ın Panama Kanalı iddiasına son nokta kondu: Kilit isimden flaş açıklama

Associated Press'e (AP) konuşan Panama Kanalı'nın yöneticisi Ricaurte Vasquez, Trump'ın kanalı Çin'in kontrol ettiği yönündeki iddialarına ilişkin, kanalda faaliyet gösteren Çin merkezli şirketlerin 1997'de ihale sürecini kazanan bir Hong Kong konsorsiyum dahilinde olduğunu vurgulayarak, ABD'li ve Tayvanlı şirketlerin de kanal boyunca diğer bölgelerde faaliyet gösterdiğini anımsattı.

Trump'ın kanalın kontrolünü ABD'nin devralabileceği yönündeki iddialarını reddeden Vasquez, böyle bir iddianın "temelsiz" olduğunu söyledi. Vasquez, Panama Kanalı'nın tüm ülkelerin ticaretine açık olduğunu vurgulayarak, kanalın tarafsızlık anlaşması nedeniyle ABD gemilerine "özel muamele" yapılamayacağının altını çizdi.