Trump’ın planı müzakere edilmeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın iki gün önce Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden sonra açıkladığı 20 maddelik Gazze planına dair Katar'dan açıklama geldi. Türkiye, Katar, Mısır ve Hamas arasında önceki gün Trump'ın planı görüşülmüştü. Katar'dan yapılan açıklamada "Trump'ın planı henüz başlangıç aşamasında, müzakere edilerek geliştirilmesi gerekiyor" denildi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Es Sani, "Gazze planının temel amacı savaşı durdurmak. Ancak İsrail'in çekileceği bölgeler ve Gazze'nin yönetimi gibi kritik başlıklarda daha fazla müzakereye ihtiyaç var" dedi.

'HAMAS DEĞİŞİKLİK İSTEDİ'

Gazze Kasabı Netanyahu'nun "İsrail askerleri Gazze'den çekilmeyecek ve Filistin devleti kurulmayacak" diyerek kabul ettiğini açıkladığı Trump'ın planına dair gözler bir yandan da Hamas'ın vereceği cevapta. Hamas kesin cevapları için birkaç gün bekleyeceklerini duyurmuştu. Hamas'ın silahsızlanma ve sınır dışı edilme gibi maddelerde değişiklik talep ettiği belirtildi. Şarkul Avsat'ın haberine göre Hamas'ın, İsrail'in suikastlarla ateşkesi ihlal etmeyeceğine dair uluslararası garanti istediği öne sürüldü. BBC'ye konuşan üst düzey Hamas yetkilisi de grubun Trump'ın Gazze barış planını reddetmesinin muhtemel olduğunu belirterek teklifin, "İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini" ve "Filistin halkının çıkarlarını göz ardı ettiğini" söyledi. Bu yetkili, Hamas'ın, Trump'ın planının temel koşullarından biri olan silahsızlanma ve silahların teslimi teklifini kabul etmesinin pek olası olmadığını belirtti. Hamas'ın ayrıca Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) konuşlandırılmasına karşı çıktığı ve bunu yeni bir işgal biçimi olarak gördüğü söyleniyor.

NETANYAHU'YA GÜVEN YOK

İsrailli uzmanlar, Tel Aviv'in daha önceki ateşkesleri bozmasından dolayı Trump'ın planına şüpheyle yaklaşıyor. İsrailli antropolog Jeff Halper, "Hamas rehineleri serbest bıraktıktan sonra İsrail'in yeniden saldırılarına başlamayacağına ilişkin bir garanti yok" derken, aktivist Carly Rosenthal "Netanyahu hükümetinin böyle bir şeye kolayca razı olacağına inanmak zor" dedi.

TÜRKIYE TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek. Fidan'ın, Türkiye'nin BAE'yle çok boyutlu işbirliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiğini ifade etmesi, Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı plan dahil olmak üzere, Gazze'de ateşkese dair istişarelerde bulunması, Suriye'de istikrarın sağlanmasının önemini vurgulaması öngörülüyor. Önceki gün de MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar'da müzakerelere katılmıştı. Betül USTA / ANKARA

TERÖR DEVLETİNDEN KATLİAM TEHDIDI: SÜRGÜN İÇİN SON ŞANSINIZ

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 51 artarak, 66 bin 148'e yükseldi. Gazze kentine yönelik kara harekatını sürdüren İsrail ordusu, kuzeye girişleri durdurduğunu bildirdi. İsrail saldırılarının hedefi olmamak ve yiyecek bulabilmek için güneye göç eden sivillerin üzerine ateş açıldığı kaydedildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da katliamlara ve açlığa rağmen Gazze kentini terk etmeyen Filistinli sivilleri dahi "terörist veya terör destekçisi" olarak göreceklerinin işaretini verdi ve "Terk etmek için son şansınız" tehdidinde bulundu. İsrail'in günlerdir yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze kentinde 500 binden fazla Filistin sıkışıp kalmış durumda. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise Filistinli kadınların İsrail soykırımı ve ablukası nedeniyle 2 yıldır meme kanseri tedavisinden yararlanamadığını belirtti.