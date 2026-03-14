Trump’ın Putin’in İran uranyumu teklifini reddettiği ileri sürüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'ın zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin teklifini reddettiği iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre iki liderin bu hafta yaptığı telefon görüşmesinde İran krizi ve bölgedeki gerilim ele alındı.

PUTİN'DEN URANYUM ÖNERİSİ

Axios tarafından konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberde, Putin'in İran'a yönelik saldırıları sona erdirmek amacıyla bazı öneriler sunduğu ileri sürüldü.

Habere göre Putin, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun Rusya'ya taşınmasını içeren bir planı gündeme getirdi.

TRUMP TEKLİFİ REDDETTİ

Ancak haberde, Trump'ın bu öneriyi kabul etmediği ve teklifin reddedildiği iddia edildi.

ABD'li yetkililerin uranyumun güvenli şekilde kontrol altına alınması gerektiği görüşünde olduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Haberde ayrıca Rusya'nın benzer önerileri daha önce de dile getirdiği kaydedildi.

Söz konusu planın, ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakereler sırasında ve 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırılarından önceki haftalarda da gündeme getirildiği ifade edildi.

Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili ise, "Bu teklif ilk kez gelmiyor. Yine kabul edilmedi. ABD'nin tutumu, uranyumun güvence altına alınması gerektiği yönünde." değerlendirmesinde bulundu.