Trump’ın savaş bahanelerı ikna etmedi

ABD'nin İsrail'in peşinden İran'a yönelik yeni bir savaşa girip girmeyeceğinin 24 saat içerisinde netleşmesi bekleniyor. İran ile ABD tarafı bugün Cenevre'de bir kez daha masada olacak. ABD Başkanı Donald Trump Kongre'de yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında İran'a olası saldırı gerekçelerini sıraladı. Ancak uzun süredir bu konuda kamuoyuna yeterli bilgi vermemekle eleştirilen Trump'ın konuşmasında da haklı gerekçeler sunamadığı dile getirildi.

Trump, İran'ın ABD'yi vurabilecek füzeler geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

İRAN'DAN YALANLAMA

Trump, "Avrupa'yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler" dedi.

Ayrıca İran'ın nükleer silah üretme peşinde olduğu iddia etti.

İran'ı "açık ara bir numaralı terör destekçisi" olmakla suçladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, nükleer silah peşinde olmadıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Trump'ı "yalanı tekrar etmekle" suçladı.