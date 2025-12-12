Trump’ın seçim çağrısına Zelenski’den yanıt: “Seçim süreci boyunca ateşkes sağlanmalı”

"UKRAYNA, DEMOKRASİDEN KAÇMIYOR"

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'da devlet başkanı seçimlerinin yapılması yönündeki çağrılarını da değerlendirdi. Trump ile her türlü formatın içinde çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Başkan Trump, Ukrayna'daki seçimler konusunda daha fazla söz ederse şunu tamamen açık bir şekilde söylemek isterim ki seçimleri yapmayı deneyebiliriz. Ukrayna, demokrasiden kaçmıyor." dedi.