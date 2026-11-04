Trump'ın seçim yenilgisi dünya basınında geniş yankı buldu: "Ağır bir kayıp"

ABD ara seçimlerinde Demokratların seçim haritasını değiştiren zaferi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Avrupa basını Ukrayna'ya desteğin geleceğine, Orta Doğu medyası İran savaşının seyrine, Amerikan basını ise Trump'ın politikalarına yönelik seçmen tepkisine odaklandı.

ABD merkezli Washington Post gazetesinde, "Demokratlar, tarihi mavi dalgayla zafere ulaştı" başlığıyla sunduğu haberde seçmenlerin Demokratlara yöneldiğini ve Trump'ı cezalandırdığı yazıldı. Gazete, Cumhuriyetçilerin son yarım asrın en büyük seçim kaybını yaşadıklarına dikkat çekti.



Gazetede yer alan ayrı bir haberde ise seçimdeki hezimetin ardından Cumhuriyetçiler arasında İran savaşı nedeniyle suçlamalar başladığına işaret edildi. Savaşın benzin ve gübre fiyatlarını yükselterek hayat pahalılığına ilişkin tepkileri artırdığına dikkat çekildi.



Financial Times gazetesinde de Demokratların kapsamlı zaferinde İran savaşı, hayat pahalılığı, göç politikaları ve yolsuzluk tartışmalarının etkili olduğu değerlendirmesi yer aldı. Trump'ın da savaşın Cumhuriyetçilere zarar verdiğini kabul ettiği aktarıldı. Savaşın benzin ve gübre fiyatlarını yükselterek seçmenlerin hayat pahalılığına ilişkin tepkilerini artırdığı vurgulandı.



CNN'de de Demokratların seçim haritasında oluşturduğu "mavi dalga" öne çıkarılırken, seçim sonuçları "Seçmenler'den Trump'a ağır siyasi darbe: Demokratlar, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolünü ele geçirdi" ifadeleriyle haberleştirildi.

REUTERS: "CUMHURİYETÇİLERİN KALELERİ, BİR NESİL SONRA İLK KEZ DEMOKRATLARA GEÇTİ"

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, gelişmeleri "Cumhuriyetçilerin kaleleri, bir nesil sonra ilk kez Demokratlara geçti" haberiyle duyurdu. Haberde, "Demokratların oluşturduğu seçim dalgası, seçmenlerin Trump'ın ekonomi yönetimine ve akaryakıt fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesine yol açan İran'a karşı savaş başlatma kararına duyduğu derin hoşnutsuzluğu gözler önüne serdi" denildi.



Ayrı bir haberde Trump'ın ABD basınına yaptığı açıklamalarda, İran savaşının Cumhuriyetçilerin kaybetmesinde oynadığı rolü kabul ettiği ancak savaşa girme kararını savunduğuna yer verildi.



Seçim sonuçlarının Ukrayna'ya yeni askeri yardımların gündeme gelmesini ve Rusya'ya yönelik yaptırımları gevşetme kararının yeniden sorgulanmasına neden olabileceğine de dikkat çekildi. Seçimin aynı zamanda ABD yönetimini İran ile müzakereye yöneltebileceği ancak Washington'ın siyasi açıdan zayıfladığını düşünebilecek olan Tahran'ın daha sert pazarlık yapmasına da neden olabileceği ifade edildi.

BBC: "SEÇMENLER TRUMP'IN CUMHURİYETÇİLERİNİ REDDETTİ"

İngiltere merkezli BBC, gelişmeyi "Seçmenler, Trump'ın Cumhuriyetçilerini reddetti. Demokratlar, kapsamlı bir zaferle ABD Kongresi'nin kontrolünü ele geçirdi" başlığıyla duyurdu. BBC ayrıca İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın, "Ara seçim sonuçları, hayat pahalılığı konusunda birleşmek için bir fırsat" şeklindeki ifadelerine yer verdi.



Orta Doğu'daki çatışma çözülmedikçe ekonomik baskıların hafiflemeyeceğini ifade eden Burnham, İran savaşında gerilimin düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılması çağrısında bulundu. Burnham, Amerikan halkının seçimlerde "Tüm dikkatimizi hayat pahalılığı ile ilgili sorunlara odaklayalım" mesajı verdiğini savundu.



İngiliz Sky News televizyonu ise Demokratların Kongre'yi ele geçirdiğini duyurduğu haberinde ara seçimlerde Trump'ın ağır bir darbe aldığına dikkat çekti. Sonuçları Sky News'e değerlendiren askeri uzman Michael Clarke, ara seçim sonuçlarının İran'da yoğun bir askeri hareketliliğe de yol açabileceğine işaret etti. Sky News'in savunma ve güvenlik editörü Deborah Haynes ise ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in günah keçisi ilan edilebileceği ve Hegseth için zamanın daralıyor olabileceği yorumunda bulundu.

ALMANYA: "DEMOKRATLARDAN HER ALANDA ZAFER"

Demokratların seçimdeki üstünlüğü Almanya'da da yankı buldu. Almanya merkezli Deutsche Welle (DW), "Demokratlardan her alanda zafer" başlığıyla verdiği haberde ABD Başkanı Trump'ın ismi oy pusulalarında yer almasa da seçmenlerin Trump'ın politikaları nedeniyle Cumhuriyetçileri hem Kongre'de hem de valilik seçimlerinde ağır bir şekilde cezalandırdıklarını yazdı.



Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ise "Çeşitliliğin zaferi" başlıklı haberinde Demokrat adayların siyasi spektrumunun genişliğine dikkat çekti. Haberde, "Ara seçimleri kazanan Demokrat adaylar, partinin geniş siyasi yelpazesini yansıtıyor. Demokrat Parti, farklı siyasi görüşleri bünyesinde barındıran büyük bir koalisyon" ifadelerine yer verildi.



Fransız Le Figaro, başlığında "Demokratların tsunami oluşturdu" ifadelerine yer verilen haberinde seçim sonuçlarının Trump ve Cumhuriyetçiler için bir belirsizlik dönemi başlattığı belirtildi.



İtalyan ANSA ajansı, Demokratların Kongre'yi kazanarak kritik eyaletlerde valilikleri Cumhuriyetçilerden aldığını kaydetti. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin "Amerikalıların iradesine saygı duyuyoruz. ABD ile ilişkilerimiz değişmeyecek" şeklindeki açıklamalarına da yer verildi.



Corriere della Sera ise seçim sonuçlarını, "ABD, Trump'ı reddetti, Demokrat tsunamisi ABD'yi kasıp kavurdu" ifadeleriyle haberleştirdi. Gazete, Başkan Trump'ın "Oy pusulasında benim ismim olsaydı kazanırdık" şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.



İspanya'da yayın yapan El Pais, "Demokratlar, Trump'ın kaotik başkanlığına karşı protesto oylarının oluşturduğu dalga ile büyük bir zafer kazandı" derken, Demokratların seçim başarısının ABD tarihinde daha önce sadece altı kez gerçekleştiği belirtildi.

POLONYA: "UKRAYNA VE AVRUPA İLE İLİŞKİLERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEBİLİR"

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP, "Trump'ın ara seçim hezimeti" başlığıyla verdiği haberde seçim sonuçlarının Avrupa ve Ukrayna için sonuçlarını sorguladı. Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirmesinin Ukrayna ve Avrupa ile ilişkileri önemli ölçüde etkileyebileceği değerlendirmesine yer verilen haberde, "Kongre, Ukrayna'ya askeri yardımları, NATO'ya ayrılan finansmanı ve Rusya'ya yönelik yaptırımları etkileyebilir. Ancak Trump, diplomasi, askeri birliklerin konuşlandırılması ve yabancı liderlerle ilişkiler konusunda geniş yürütme yetkilerini koruyor" denildi.



Ülkenin önde gelen gazetelerinden Wyborcza ise Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin Demokrat Parti ile iyi ilişkiler kurmaya çalışmadığını ve bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını yazdı.



Yunan Kathimerini gazetesi de Yunan hükümetinin ABD'deki ara seçimlerin sonuçları ne olursa olsun Yunanistan ABD ilişkilerinin güçlü kalacağı açıklamasına yer verdi. Gazetede ayrıca Yunan kökenli dört Cumhuriyetçi siyasetçinin Temsilciler Meclisi'ne yeniden seçildiğine dikkat çekildi.

SIRBİSTAN: "DURUM KARMAŞIKLAŞACAK

"Sırbistan'ın resmi Tanjug ajansı ise geçtiğimiz ay ülkedeki genel seçimlerde ağır bir yenilgi yaşayan eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "Demokratların zaferi, durumu karmaşıklaştıracak. Sırbistan'da yeni hükümetin kurulması önemli" şeklindeki açıklamalarına yer verdi.



Vucic, Demokrat zaferinin dünya piyasalarında petrol fiyatlarının yükselmesine neden olacağını savunduğu açıklamasında, "ABD'nin müttefikleriyle birlikte İran'a daha şiddetli saldırılar düzenlemesini bekliyorum. Bu durum, her şeyden önce can kayıplarının artmasına, ayrıca daha ağır siyasi sonuçlara ve petrol fiyatlarının yükselmesine neden olacak" dedi.



Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, ABD'deki ara seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadını da kontrol etmesinin ve Demokratların kritik eyaletlerde yarışları kazanmalarının beklendiğini duyurdu.



Japonya'nın kamu yayıncısı NHK ise Demokratların zaferinin Başkan Trump ve Cumhuriyetçiler açısından darbe niteliğinde olduğuna dikkat çekti.

İRAN: "ARA SEÇİMLER, SAVAŞIN SONA ERMESİNDE DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR"

İran'ın resmi ajansı IRNA, "ABD ara seçimleri, İran'la savaşın sona ermesinde dönüm noktası olabilir" başlığıyla sunduğu haberde çatışmalar sona ermeden önce yeni bir gerilim ve askeri tırmanış yaşanmasının muhtemel olduğu değerlendirmelerine yer verildi.



Haberde, "ABD kıyılarından binlerce kilometre uzakta askeri çatışma olarak başlayan süreç, artık ülke içinde ekonomik ve siyasi bir meseleye dönüştü. Amerikan vatandaşları yakıta daha fazla para ödüyor, hükümet ise bunun siyasi bedelini üstleniyor" denildi.

İSRAİL: "SONUÇLAR İSRAİL'İN ÇIKARLARINI DERİNDEN ETKİLEYEBİLİR"

İsrail merkezli Times of Israel, "Demokratlar, Trump ve Cumhuriyetçilere ağır darbe indirerek Temsilciler Meclisi ve Senatonun kontrolünü ele geçirdi" başlığıyla verdiği haberde seçimlerde İsrail'i eleştiren adayların da kazananlar arasında yer aldığına dikkat çekti.



The Jerusalem Post ise ABD'de yaşanan "Demokrat tsunamisi" ardından İsrail'i bekleyen zorlukların merceğe alındığı haberinde seçim sonuçlarının ABD ile İsrail arasındaki ilişkileri yeniden şekillendirebileceğine işaret edildi. Haberde, Demokrat Parti içinde İsrail, İran savaşı ve Tel Aviv ile olan ilişkilere yönelik tavrın değiştiği bir dönemde ortaya çıkan seçim sonuçlarının İsrail'in çıkarlarını derinden etkileyebileceği ifade edildi.



Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ise seçim sonuçlarının ABD Başkanı Trump'ın başkanlığının kalan iki yılında atacağı adımların önünü kesme yetkisi sağlayacağına dikkat çekti.



Arab News ise Cumhuriyetçi yönetime güçlü bir tepki ortaya koyan seçmenlerin Trump'a karşı Kongre'de yeni bir muhalefet döneminin önünü açtığını yazdı.



Katar merkezli Al Jazeera, Cumhuriyetçilerin "tarihi yenilgi" yaşadığı başlığıyla sunduğu haberde Demokratların Texas ve Kansas gibi Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde zafer kazandığını, Michigan'da ise Demokrat Abdul El-Sayed'in Senato'ya seçilen ilk Müslüman olduğunu vurguladı.

RİA NOVOSTİ: "KİEV SON KOZUNU OYNADI: ZELENSKİY SEÇİMLERE MÜDAHALE ETTİ"

Rusya merkezli Ria Novosti ise "Kiev son kozunu oynadı: Zelenskiy seçimlere müdahale etti" başlıklı bir haberinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i ABD seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Haberde benzin ve dizel fiyatlarındaki artışın Amerikan halkını öfkelendirdiği ve Zelenskiy'in sözünü tutmayarak Rus petrol rafinerilerini hedef almasının bunda etkili olduğu savunuldu. Haberde, "Bu, seçimlere son derece pervasız bir müdahale ve Trump'ı tuzağa düşürme girişimiydi" ifadeleri kullanıldı.



Rusya resmi haber ajansı TASS, Demokratların zaferi ve Trump'ın ara seçimlere tepkisine yer verdiği haberde, Demokrat adayların Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolünü ele geçirdiğine dikkat çekti. Haberde Trump'ın Cumhuriyetçilerin yenilgisi karşısında "biraz şaşırdığı" açıklamasının da altı çizildi.



TASS'ın ABD merkezli haber sitesi Politico'dan aktardığı bir haberde ise Avrupa'nın ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yenilgisini memnuniyetle karşıladığı işaret edildi.



The Moscow Times ise Kremlin'in "Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimlerde uğradığı ağır yenilgiye rağmen Trump'ın Ukrayna'da barış çabalarını sürdürmesinin umulduğu" şeklindeki açıklamasına yer verildi. Habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Başkan Trump görev süresini sürdürecek ve bizler, onun barışı sağlama çabalarının devam edeceğini samimiyetle umuyoruz" dedi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör