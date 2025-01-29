Trump’ın sınır dışı ettiği göçmeler vatansız kaldı: Meksika’dan flaş açıklama!

ABD'nin gönderdiği göçmenler konusunda "güvenli üçüncü ülke" olmak istemediklerini vurgulayan Sheinbaum, "Diğer ülke vatandaşlarının Meksika'ya gönderilmesi olasılığına karşı sürekli iletişim halindeyiz. Meksikalılar olarak, sınırda zor durumda kalan birini kendi haline bırakmayız ve bu zaten bizim için yeni bir durum değil." dedi.