Trump’ın sürpriz hamlelerinden çekinen Netanyahu ziyaretini öne çekti!

Müzakerelerin İran'ın geri adım atmasına mı yol açacağı yoksa olası askeri seçenekler için zaman kazanmayı mı amaçladığı sorusunun gündemde olduğu belirtildi. Ayrıca, İsrail'in İran'a yönelik olası Amerikan hamlelerini "nadir görülen stratejik bir fırsat" olarak değerlendirdiği, ABD'nin muhtemel bir operasyonu başlatıp tamamlamamasının ise Tel Aviv'de en büyük endişelerden biri olduğu kaydedildi. İran'ın artan füze kapasitesinin İsrail açısından "kırmızı çizgi" olarak görüldüğü ve Netanyahu'nun Washington temaslarında bu konuyu netleştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

İSRAİL'İN "ENDİŞELERİ" İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun, Washington temaslarıyla ABD-İran görüşmelerinin gidişatını etkilemeyi ve İsrail'in ulusal güvenliği açısından temel gördüğü başlıkları gündeme taşımayı amaçladığı belirtildi. Haberde, Netanyahu'nun özellikle İran'ın balistik füze programına sınırlamalar getirilmesini ve Tahran'ın bölgesel müttefiklerine verdiği desteğin müzakere başlıklarına dahil edilmesini savunduğu aktarıldı. Washington'a gidecek İsrail heyetinin nihai bileşiminin henüz netleşmediği, bazı askeri yetkililerin de ziyarete katılmasının değerlendirildiği kaydedildi. Ziyaretin, planlanan tarihten yaklaşık iki hafta önceye çekildiği ifade edildi. Ayrıca, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerine F-35 satışıyla ilgili temaslarda, İsrail ordusunun teknolojik üstünlüğünün korunması konusunun İsrailli ve Amerikalı yetkililer arasında konuşulduğu belirtildi.