Trump’ın sürpriz hamlelerinden çekinen Netanyahu ziyaretini öne çekti!
İsrail Başbakanı Netanyahu, Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşme için ziyaretini bir hafta öne çektiği belirtildi. İsrail basınında ise konuya ilişkin, Netanyahu'nun, Washington temaslarıyla ABD-İran görüşmelerinin gidişatını etkilemeyi ve İsrail'in ulusal güvenliği açısından temel gördüğü başlıkları gündeme taşımayı amaçladığı belirtildi. Ayrıca, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerine F-35 satışıyla ilgili temaslarda, İsrail ordusunun teknolojik üstünlüğünün korunması konusunun İsrailli ve Amerikalı yetkililer arasında konuşulduğu öğrenildi.
İsrail basınına göre, daha önce 18 Şubat'ta yapılması planlanan ziyaret, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrini etkileme amacıyla erkene alındı. Beyaz Saray'da 11 Şubat'ta yapılacak görüşmenin, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana iki lider arasında gerçekleştirilecek yedinci temas olacağı, önceki görüşmelerin beşinin ABD'de, birinin ise İsrail'de yapıldığı belirtildi.
İsrail yönetimi, İran ile yürütülen müzakerelerin yalnızca nükleer programla sınırlı kalmamasını, füze programı ile Tahran'ın bölgedeki müttefiklerine verdiği desteğin de müzakere gündemine dahil edilmesini istiyor. Ancak Umman'da yapılan ABD-İran görüşmelerinin ilk turunun ardından İsrail'in, Trump yönetiminin Tel Aviv'in taleplerine ne ölçüde bağlı kalacağı konusunda tereddüt yaşadığı ifade ediliyor.
BELİRSİZLİK
İsrail gazetesi Maariv, İsrail'de, Trump yönetiminin İran politikasına ilişkin ciddi bir belirsizlik bulunduğunu yazdı. Haberde, ABD'nin müzakereler yoluyla İran üzerindeki baskıyı artırıp artırmayacağı ya da farklı bir strateji izleyip izlemeyeceğinin İsrail'de yoğun şekilde tartışıldığı aktarıldı.