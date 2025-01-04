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Giriş Tarihi: 5.1.2025

Trump’ın ‘sus payı’ duruşması 10 Ocak’ta

Trump’ın ‘sus payı’ duruşması 10 Ocak’ta
New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasında cezanın 10 Ocak'taki duruşmada verileceğini duyurdu. Merchan, kararda, hapis cezası yerine Trump'a bir daha tutuklanmaması durumunda davanın düşürülmesini öngören koşullu tahliye cezası vereceğini ima etti. Yargıç Merchan'ın bu kararı, 20 Ocak'ta devir teslim töreni ile Beyaz Saray'a çıkacak olan Trump'ın ağır suçlardan hüküm giyerek göreve başlayan ilk başkan olma yolunda olduğu şeklinde değerlendirildi. Trump'ın avukatları, davanın düşürülmesini istemişti.
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Trump’ın ‘sus payı’ duruşması 10 Ocak’ta
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