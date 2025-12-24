Trump’ın temsilcisinden Grönland açıklaması: Fetih peşinde değiliz

Fox News'e verdiği mülakatta konuşan Landry, Grönland 'a ilişkin tartışmaların merkezine halkın ihtiyaçlarının konulması gerektiğini belirtti. Landry, "Asıl odaklanmamız gereken Grönland halkı. Ne istiyorlar, hangi fırsatlara ulaşamıyorlar ve neden hak ettikleri güvenlik sağlanmıyor?" ifadelerini kullandı.

"FETİH YA DA DEVRALMA YOK"

Trump yönetiminin Grönland'ı ya da başka bir ülkeyi fethetme veya devralma gibi bir niyeti bulunmadığını ileri süren Landry, ABD'nin ekonomi ve güvenlik alanlarında güçlü bir konumda olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurmuştu. Bu karar, başta Avrupa Birliği (AB) üyeleri olmak üzere bazı ülkelerin tepkisini toplamıştı.

GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş, ABD Başkanı'nın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.