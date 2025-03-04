Trump’ın Ukrayna kararına AB’den temkinli yanıt: ABD hala müttefikimiz

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda Ukrayna’ya yapılan askeri yardımları durdurmuştu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, karara temkinli cevaplar vermeyi tercih ederek, ABD'nin müttefik olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 16:48

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından Kiev'e yapılan askeri yardımları geçici olarak askıya alması kararına temkinli cevaplar vermeyi tercih etti. Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımları askıya alma kararına ilişkin birçok soru soruldu. AB sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, konuya ilişkin sorulan bir soruya, "Atlantik'in diğer yakasında alınan kararlar ya da yapılan duyurular hakkında yorum yapmanın bize düştüğünü düşünmüyorum. Bence son derece önemli olan, AB'nin Ukrayna'daki dostlarımıza yönelik sarsılmaz desteğidir." cevabını verdi. De Keersmaecker, AB'nin Ukrayna'ya 50 milyar avroluk askeri destek sağladığını ve 73 binden fazla Ukraynalı askeri eğittiğini anımsatarak, "Dayanışma, son derece önemli olmaya devam ediyor." dedi.

SORULARA DOĞRUDAN YANIT VERMEKTEN KAÇINDILAR "AB, ABD'nin yaratabileceği boşluğu doldurmaya hazır mı?" sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçınan De Keersmaecker, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün duyurduğu savunma harcamalarını artırmaya yönelik yeni pakete işaret etmekle yetindi. Buna karşılık söz alan bir başka gazeteci, "ABD Başkanı Trump tarafından böylesine tarihi bir açıklama yapıldıktan sonra yorum yapmadığınızı söylemeniz beni oldukça şaşırttı. Bu arada, Washington'ın başka açıklamalarına pek çok yorumunuz var. Yani Washington'un söylediklerini hiç yorumlamıyor değilsiniz. Peki, Avrupa'nın ana müttefiki ve Ukrayna'nın ana destekçisi olan ülkenin şimdi geri döndüğü gerçeğini gerçekten yorumlamıyor musunuz? Gerçekten söyleyecek bir şeyiniz yok mu?" diye sordu. De Keersmaecker, buna karşılık AB'nin Ukrayna'ya desteğinin artarak süreceğini yineleyerek, "Von der Leyen'in bu sabah açıkladığı ve desteğimize ihtiyacı olan Ukrayna'ya üye ülkelerin önemli ölçüde destek vermesine yardımcı olacak 'ReArm' önerisi önemli bir adımdır." diye konuştu.