Trump’ın Ukrayna’ya güvenlik garantileri için Genelkurmay Başkanı’na talimat verdiği iddia edildi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yetkililere dayandırdığı haberinde Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle hızlandırılan diplomasi trafiğinin arka planı ele alındı.

Habere göre isimleri açıklanmayan yetkililer, Trump'ın, 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile nihai sonuca varılmayan görüşmesinin ardından Caine'e Ukrayna için oluşturulacak güvenlik mekanizmalarına ilişkin görev verdiğini belirtti.

Yetkililer, Caine'in, İngiltere, Fransa ve Almanya öncülüğündeki "Çok Uluslu Ukrayna Gücü" koalisyonu için "NATO benzeri güvenlik garantileri" tasarlama konusunda Trump'tan talimat aldığını ifade etti.

"(UKRAYNA İÇİN) BİR TÜR GÜVENLİK SAĞLANACAK AMA BU NATO OLAMAZ"

Trump, dün Fox News kanalına verdiği röportajda, Avrupa liderlerinin bu savaşla ABD'den çok daha fazla meşgul olduklarını belirterek, "(Ukrayna için) Bir tür güvenlik sağlanacak ama bu NATO olamaz, bu asla ve asla gerçekleşmeyecek bir şey." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri de Beyaz Saray'daki zirveye ilişkin durum değerlendirmesi yapılan toplantının ardından, "Şimdi, NATO'nun 5. maddesine benzer, ABD'nin de dahil olacağı güçlü bir güvenlik mekanizmasını oluşturma zamanı." açıklamasını yapmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Trump'ın, Ukrayna'da güvenlik garantilerinin kalıcı barışı sağlamak için hayati önem taşıdığının farkında olduğunu ancak ABD'nin bunun için sahada asker bulundurmayacağını kesin dille belirttiğini söylemişti.

Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.