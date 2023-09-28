Trump’ın umutları boşa çıktı: Taleplerini reddettiler!

Chutkan, "isyancıların bugüne kadar özgür kalan bir kişiye körü körüne bağlı oldukları" yönündeki geçmiş açıklamalarının "tartışılmaz gerçekler" olduğunu savunarak, "Yalnızca tartışmasız bir gerçeği, Trump'ın özgür olduğunu dile getirdiğini ancak bunun daha ileri gitmediğini" kaydetti. Trump, daha önce de yetişkin film yıldızı kadına 2016 başkanlık seçimi sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan ceza davasının hakimiyle ilgili de reddihakim talebinde bulunmuş ancak kabul edilmemişti.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'in ekibince yapılan açıklamada ise Chutkan'ın davadan el çekmesi için geçerli sebebin bulunmadığına işaret edildi.