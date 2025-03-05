Trump’ın verimlilik planı: ABD Gelir İdaresi personelinin yarısı işten çıkartılacak

Ülkenin gelir tahsildarı olarak bilinen IRS'de, işten çıkarmaların bu yıl vergi toplama hizmetlerini nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.

IRS'nin bünyesinde çalışan 90 bin kişinin yarısını işten çıkaracağı belirtildi.

Associated Press (AP) haber ajansının ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, ABD Gelir İdaresi (IRS), ABD federal iş gücünü küçültme çabaları kapsamında harekete geçti.

TRUMP'IN İSRAFI ÖNLEME ADIMLARI

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş, bu kapsamda kurulan Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına da milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.

Trump yönetimi, IRS de dahil olmak üzere çeşitli işlerde görevli binlerce federal çalışanın işine son vermişti.