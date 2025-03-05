Trump’ın verimlilik planı: ABD Gelir İdaresi personelinin yarısı işten çıkartılacak
ABD’de Cumhuriyetçi yönetim israfı önlemek amacıyla Hükümet Verimliliği Departmanını kurmuştu ve binlerce federal çalışanı işten çıkarmıştı. Bu gelişmelerin ardından yakın zamanda da ABD Gelir İdaresinin (IRS), federal iş gücünü küçültme çabaları kapsamında 90 bin çalışanının yarısını işten çıkaracağı iddia edildi.
Associated Press (AP) haber ajansının ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, ABD Gelir İdaresi (IRS), ABD federal iş gücünü küçültme çabaları kapsamında harekete geçti.
IRS'nin bünyesinde çalışan 90 bin kişinin yarısını işten çıkaracağı belirtildi.
Ülkenin gelir tahsildarı olarak bilinen IRS'de, işten çıkarmaların bu yıl vergi toplama hizmetlerini nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.
TRUMP'IN İSRAFI ÖNLEME ADIMLARI
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş, bu kapsamda kurulan Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına da milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.
Trump yönetimi, IRS de dahil olmak üzere çeşitli işlerde görevli binlerce federal çalışanın işine son vermişti.