Trump’ın yardımcısı ile Netanyahu kapıştı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı 'gergin telefon görüşmesinde', İsrail liderini İran'da rejim değişikliğinin olasılıkları konusunda aşırı iyimser olmakla suçladı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Axios haber sitesine konuşan bir kaynağa göre pazartesi günü İsrail liderine, Donald Trump'a sattığı savaşla ilgili birçok tahmininin gerçekleşmediğini söyledi. Aynı kaynak, "Savaş öncesinde Bibi, bunu Başkan'a çok kolay bir iş gibi, rejim değişikliğinin olduğundan çok daha olası olduğunu satmıştı. Ve Başkan Yardımcısı bazı bu açıklamalara karşı oldukça gerçekçi bir bakış açısına sahipti" dedi. Vance, Amerikan basınına göre Trump'ı İran ile savaş konusunda uyarmış olduğu bildirilen bir isim ve Trump tarafından çatışmayı sonlandıracak müzakerelere liderlik etmesi için görevlendirildi.