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  • Trump’ın ‘Yeni Amerika’ fikri gündem oldu: Hedefinde bu kez New Mexico’nun adı var

Trump’ın ‘Yeni Amerika’ fikri gündem oldu: Hedefinde bu kez New Mexico’nun adı var

ABD Başkanı Donald Trump, New Mexico eyaletinin adının “Yeni Amerika” olarak değiştirilmesini önerenlerin olduğunu belirterek bu fikri çok beğendiğini ifade etti

Trump’ın ‘Yeni Amerika’ fikri gündem oldu: Hedefinde bu kez New Mexico’nun adı var
DHA

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda birçok kişinin New Mexico'nun adının 'Yeni Amerika' olarak değiştirilmesini önerdiğini belirterek, bu fikri çok beğendiğini bildirdi.

Trump’ın ‘Yeni Amerika’ fikri gündem oldu: Hedefinde bu kez New Mexico’nun adı var

Beyaz Saray da eyaletin adındaki 'Mexico' kısmının üzerinin çizildiği ve yerine 'Amerika' yazıldığı bir görseli yeniden paylaştı.

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#DONALD TRUMP #AMERİKA #ABD

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