Trump’ın ‘Yeni Amerika’ fikri gündem oldu: Hedefinde bu kez New Mexico’nun adı var
ABD Başkanı Donald Trump, New Mexico eyaletinin adının “Yeni Amerika” olarak değiştirilmesini önerenlerin olduğunu belirterek bu fikri çok beğendiğini ifade etti
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda birçok kişinin New Mexico'nun adının 'Yeni Amerika' olarak değiştirilmesini önerdiğini belirterek, bu fikri çok beğendiğini bildirdi.
Beyaz Saray da eyaletin adındaki 'Mexico' kısmının üzerinin çizildiği ve yerine 'Amerika' yazıldığı bir görseli yeniden paylaştı.