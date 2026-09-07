Trump’ın ‘Yeni Amerika’ fikri gündem oldu: Hedefinde bu kez New Mexico’nun adı var

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda birçok kişinin New Mexico'nun adının 'Yeni Amerika' olarak değiştirilmesini önerdiğini belirterek, bu fikri çok beğendiğini bildirdi.