Trump’ın yeni BM’si

Dünya gündeminin başına yerleşen Gazze Barış Kurulu ile ilgili Batı medyasından ilginç iddialar geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, başlangıçta 'barış kurulu'nu İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım savaşını sona erdirmek için İsrail ve Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının bir parçası olarak açıklamıştı. Ancak hazırlanan taslak, Trump'ın Gazze Barış Kurulu'nu Birleşmiş Milletler'e (BM) rakip bir örgüt kurmaya çalıştığı yönünde iddialara yol açtı. Bloomberg'in haberine göre kurulun tüzüğü, "daha çevik ve etkili bir uluslararası barış inşa organına" duyulan ihtiyacı vurgulayarak başlıyor ve kalıcı barışın "çok sık başarısız olmuş kurumlardan ayrılma cesaretini" gerektirdiğini ekliyor. Bu ifade, Trump'ın BM'ye rakip bir yapı kurmaya çalıştığı yönünde endişelere yol açtı.

'TRUMP BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ'

Financial Times da tüzükte şu ifadelerin yer aldığını aktardı: Barış Kurulu, istikrarı teşvik etmeyi, güvenilir ve yasal yönetimi yeniden tesis etmeyi ve çatışmalardan etkilenen veya tehdit altında olan bölgelerde kalıcı barışı sağlamayı amaçlayan uluslararası bir kuruluştur.

Diplomatik kaynaklar da Reuters haber ajansına, davetiyelerin kurum için daha geniş bir yetki alanı belirleyen bir "tüzük" içerdiğini söyledi. Mektuptan haberdar olan bir diplomat haber ajansına, "Bu, BM tüzüğünün temel ilkelerini hiçe sayan bir 'Trump Birleşmiş Milletleri" dedi. Bu arada, üst düzey bir ABD yetkilisi Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, barış kurulunun genişletilmiş rolünün "arzulanır" nitelikte kaldığını söyledi.

Yetkili, Trump ve danışmanlarının böyle bir rolün mümkün olduğuna inandıklarını, özellikle de Washington ve diğer BM üyelerinin uluslararası örgütle ilgili defalarca hayal kırıklığını dile getirmeleri nedeniyle bunun daha da önem kazandığını sözlerine ekledi. Ancak yetkili, barış kurulunun BM'nin yerini almasının amaçlanmadığını söyledi.

KANADA, MISIR VE ARJANTİN'E TEKLİF

Trump, savaşın harap ettiği Gazze bölgesinin yeniden inşasını ve geçici yönetimini denetleyecek olan Gazze Barış Kurulu'na katılmaları için çeşitli dünya liderlerini davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önceki gün kurucu üye daveti yapılırken Türkiye dışında Mısır, Arjantin ve Kanada liderleri de yönetim kuruluna katılmaları için davet aldıklarını açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty gazetecilere "konuyu değerlendirdiklerini" söylerken, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin üst düzey bir yardımcısı teklifi kabul etmeyi düşündüğünü belirtti. Bir Avrupa Birliği yetkilisi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de AB'yi temsilen davet edildiğini söyledi. Reuters'e konuşan dört kaynak Fransa, Almanya ve Avustralya liderlerinin de yönetim kurulunda yer almaya davet edildiğini ancak resmi bir teyit olmadığını belirtti.

ÜYELİK İÇİN BİR MİLYAR DOLAR

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerin "Barış Kurulu" olarak adlandırdığı kurulda kalabilmeleri için 1 milyar dolar ödemelerini istiyor. Bloomberg'in gördüğü grubun tüzük taslağı, Trump'ı ilk başkan olarak atıyor ve üyelik konusunda veto hakkına sahip olacağını öngörüyor. Belgede, devletlerin üyeliklerinin üç yılla sınırlı olacağı, ancak "Anayasa'nın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk yıl içinde Barış Kurulu'na 1 milyar ABD dolarından fazla nakit fon katkısında bulunmaları" halinde kalıcı üyeliklerinin garanti altına alınacağı belirtiliyor.

ŞAAS, 'MİSYON BİLDİRİSİNİ' ONAYLADI

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, komitenin çalışma ilkelerini ve sorumluluklarını belirleyen "misyon bildirisini" imzalayarak ilk resmi adımın atıldığını duyurdu. "Gazze Şeridi'ndeki geçiş sürecini, sürdürülebilir bir Filistin refahı için sağlam bir temele dönüştürmeye" kararlı olduklarını vurgulayan Şaas, komitenin temel görevinin sadece altyapı düzeyinde değil aynı zamanda bölgede gelecek umudunun yeniden tesisi olduğuna dikkati çekti.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde hava saldırıları ve yoğun topçu atışlarına devam ediyor. Pazar günü sabahtan başlayan bombardımanlarda 100 ayrı bölgeye 150 ton bomba atıldı. Refah, Han Yanus, Cibaliya ve Tuffah Mahallesi ile Bureyc'e saldırılar gerçekleştirdi. Kaynaklar, İsrail'in Refah kentinde binaları patlattığını ve denizden de ateş açtığını belirtti.