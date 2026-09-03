Trump'ın yeni hedefi Falkland Adaları
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık'ın Falkland Adaları üzerindeki egemenliğine ilişkin ABD'nin tutumunu yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Açıklama, Washington'ın Londra'yı savunma harcamalarını artırmaya zorlamak için Falkland politikasını değiştirmeyi değerlendirdiği yönündeki haberlerin ardından geldi. Birleşik Krallık Maliye Bakanı John Healey ise ülkesinin savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 3'üne çıkarma hedefinin arkasında olduğunu belirterek "Falkland Adaları Britanya'ya aittir. Ada halkı bunu istediği sürece de Britanya'ya bağlı kalacaktır" dedi.
Haber Girişi