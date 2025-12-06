Trump’ın yeni ulusal güvenlik stratejisi

ABD yönetimi tarafından yayımlanan yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi, ülkenin dış politika ve askeri doktrininde son on yılların en büyük yön değişikliğine işaret ediyor. Belge, ABD'nin küresel hegemonya hedefinden uzaklaşarak önceliği yeniden iç güvenliğe, sınır yönetimine ve Batı Yarımküre'deki etki alanına vereceğini açıkça ortaya koyuyor. Strateji, Monroe Doktrini'nin modern bir versiyonu olarak tanımlanan "Trump İlkesi" ile ABD'nin Amerika kıtasını birinci öncelik ilan ettiğini belirtiyor. Bu çerçevede, Washington'un askeri kaynaklarını Avrupa, Ortadoğu ve Asya'dan çekerek kıtasal tehditlere yeniden yönlendireceği ifade ediliyor. Belgede dikkat çeken en önemli değişikliklerden biri de Çin'in konumlandırılması. Önceki stratejilerde "pacing threat", "en büyük meydan okuma" gibi ifadelerle tanımlanan Pekin, bu kez daha çok ekonomik rakip, tedarik zinciri riski, bölgesel etkisi ideal olarak dengelenmesi gereken bir güç olarak tanımlanıyor.