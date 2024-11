Trump’ın yeni yönetimde aday gösterdiği isimlere bomba tehdidi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kabinesinde ve yönetimde tercih ettiği birçok isim bomba tehdidi ve sahte acil durum ihbarlarıyla hedef alındı. Trump'ın Beyaz Saray Sözcüsü olarak seçtiği Karoline Leavitt, dün ve bugün Trump'ın aday gösterdiği birçok ismin tehdit aldığı ve güvenlik güçlerinin hızlı bir şekilde cevap vererek önlem aldığını açıkladı. Leavitt, tehditlere hedef olan diğer isimlere ilişkin bilgi vermezken, "Biz Başkan Trump'ı örnek alıyoruz. Bizi yıldırmaya yönelik tehlikeli eylemler ve şiddet bizi yolumuzdan çeviremez" dedi.Trump'ın ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak aday gösterdiği Elise Stefanik, bugün ailesiyle birlikte yaşadığı eve bomba ihbarı yapıldığını duyurdu. Stefanik, "New York Eyaleti, İlçe ve Kongre polisi derhal müdahil olarak en üst seviyeden profesyonellik örneği ortaya koydu" dedi.Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın yeni yönetimde aday gösterdiği isimlere yönelik bomba tehditleri ve sahte acil durum ihbarları yapıldığı ve konuyla ilgili olarak diğer güvenlik kurumlarıyla işbirliği içinde hareket edildiği ifade edildi. Bir FBI sözcüsü, "Tüm potansiyel tehditleri ciddiye alıyoruz ve her zaman olduğu gibi kamuoyu üyelerini şüpheli olduğunu düşündükleri her şeyi ihbar etmeye teşvik ediyoruz" dedi.Bomba tehditlerine ilişkin olarak Trump'tan henüz bir açıklama gelmedi. Trump, 2024 başkanlık seçimi sürecinde iki suikast girişimi atlatmıştı. Trump, geçtiğimiz temmuz ayında Pennsylvania'da yaşanan bir suikast girişiminde yaralanmıştı. Cumhuriyetçi siyasetçi eylül ayında Florida'da bir golf sahasında bulunduğu sırada, gizli servis üyeleri bölgede gizlenen tüfekli bir şüpheliyi yakalamıştı.