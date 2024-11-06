Trump’ın zaferinin ardından Elon Musk’tan dikkat çeken paylaşım: Gelecek muhteşem olacak

Dünya ABD'de yapışan seçimlere kilitlendi. Kamala Harris ve Donald Trump'ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinin kazanı Donald Trump oldu.
SEÇİMİ TRUMP İLE BİRLİKTE TAKİP ETTİ
Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, ABD başkanlık seçimi sonuçlarını Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Florida'da takip etti.
ELON MUSK: GELECEK MUHTEŞEM OLACAK
ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen Amerikalı milyarder, X'in sahibi Elon Musk, yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi.
Musk'ın, 'Gelecek muhteşem" olacak ifadelerini kullandı. Musk'ın paylaşımı bir anda gündeme oturdu.