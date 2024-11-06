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Haberler Dünya Haberleri Trump'ın zaferinin ardından Elon Musk'tan dikkat çeken paylaşım: Gelecek muhteşem olacak
Giriş Tarihi: 6.11.2024 10:49 Son Güncelleme: 6.11.2024 10:56

Trump'ın zaferinin ardından Elon Musk'tan dikkat çeken paylaşım: Gelecek muhteşem olacak

ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen Kamala Harris ile Donald Trump arasında tercihini yaptı. ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump oldu. Seçimi Trump ile birlikte takip eden ABD'li milyarder Elon Musk'ın paylaştığı fotoğrafa ''Gelecek muhteşem olacak” notunu düşmesi büyük ses getirdi.

Trump’ın zaferinin ardından Elon Musk’tan dikkat çeken paylaşım: Gelecek muhteşem olacak

Dünya ABD'de yapışan seçimlere kilitlendi. Kamala Harris ve Donald Trump'ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinin kazanı Donald Trump oldu.

SEÇİMİ TRUMP İLE BİRLİKTE TAKİP ETTİ

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, ABD başkanlık seçimi sonuçlarını Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Florida'da takip etti.

ELON MUSK: GELECEK MUHTEŞEM OLACAK

ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen Amerikalı milyarder, X'in sahibi Elon Musk, yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi.

Musk'ın, 'Gelecek muhteşem" olacak ifadelerini kullandı. Musk'ın paylaşımı bir anda gündeme oturdu.

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Trump'ın zaferinin ardından Elon Musk'tan dikkat çeken paylaşım: Gelecek muhteşem olacak
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