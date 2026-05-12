Trump:“İran nükleer silah üretme çabalarından vazgeçecek”

ABD Başkanı Trump, WABC Radyo'ya verdiği bir mülakatta, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi. İranlı yetkililerin, kendisine, "zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edeceklerini söylediğini" aktaran Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağı ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceği konusunda "yüzde 100" emin olduğunu ifade etti.

Üzerinde İran'la anlaşma yapmak için herhangi bir baskı olup olmadığı yönündeki soruya Trump, "Üzerimde hiçbir baskı yok, hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz, elimizde birçok koz var." yanıtını verdi.