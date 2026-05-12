Trump’tan 8.5 yıl sonra Çin’e kritik ziyaret
ABD Başkanı Donald Trump'ın çok konuşulan Çin ziyaretinin tarihi netleşti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'e resmi ziyarette bulunacağını kaydetti. Böylece Trump, 8.5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret edecek. Trump'ın Ortadoğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan savaşın çözüme kavuşmadığı bir dönemde stratejik rakibi Çin'e yapacağı ziyaret kritik öneme sahip. Ziyarette, savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor.