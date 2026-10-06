Trump’tan ABD kentleri için şoke eden ifadeler: Los Angeles ve San Diego’yu yok etsinler
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la savaşın ABD’ye maliyetine ilişkin konuşurken “Los Angeles ve San Diego’nun yok edilmesinin ödenmesi gereken çok küçük bir bedel” olduğunu söyledi. California Valisi Gavin Newsom ise Trump’ın sözlerine sert tepki gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Nebraska eyaletinde yaptığı konuşmada, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ülkeye etkisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
ABD'lilerin yükselen fiyatları "ulusal ve küresel güvenliği sağlama"nın bedeli olarak kabul etmesi gerektiğini savunan Trump, savaşın "esasen neredeyse bittiğini" ancak bir süre daha devam edebileceğini söyledi.
Trump, İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceği bir senaryoya işaret ederek, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel." diye konuştu.
CALİFORNİA VALİSİNDEN TRUMP'A SERT TEPKİ
Bu iki kentin bulunduğu California eyaletinin Valisi Gavin Newsom, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın sözlerine tepki gösterdi.
Newsom, "Donald Trump, California'yı işgal etmeleri için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini gönderdikten sonra şimdi de yabancı düşmanlarımızın Los Angeles ve San Diego'yu 'yok etmesi' gerektiğini söylüyor. Akıl sağlığı yerinde değil ve tehlikeli biri." ifadelerini kullandı.