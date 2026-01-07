Trump'tan ABD'li savunma sanayii şirketlerine tehdit!
ABD Başkanı Donald Trump, savunma şirketleri askeri ekipman üretimindeki sorunları çözene kadar bu şirketlerin temettü dağıtımı ve hisse geri alımı yapmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Savunma yüklenicilerinin, büyük miktarda temettü dağıttığına ve yönetici maaş paketlerinin de çok yüksek ve haksız olduğunu savundu.
Savunma yüklenicilerinin, hissedarlarına büyük miktarda temettü dağıttığına ve hisse geri alımı yaptığına dikkati çeken Trump, bunu tesis ve ekipman yatırımlarının pahasına ve zararına gerçekleştirdiklerini aktardı.
KABUL EDİLEMEZ
Trump, bu durumun artık kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, savunma sanayisindeki yönetici maaş paketlerinin de çok yüksek ve haksız olduğunu savundu. Savunma şirketlerinin büyük askeri ekipmanı yeterince hızlı üretemediğini, ayrıca bu ekipmanın bakımını zamanında ve etkin şekilde yapamadığını iddia eden Trump, şirket yöneticilerinin hem mevcut ekipmanın teslimi ve bakımını sağlamak hem de geleceğin askeri ekipmanlarının en yeni modellerini üretmek için yeni ve modern üretim tesisleri kurması gerektiğini kaydetti.
'KUSURSUZ VE ZAMANINDA'
Trump, "Onlar bunu yapana kadar hiçbir yöneticinin 5 milyon dolardan fazla kazanmasına izin verilmemelidir, bu rakam kulağa yüksek gelse de şu anda kazandıkları miktarın sadece bir kısmıdır." ifadesini kullandı. Ayrıca ekipmanların satıldıktan sonraki bakım ve onarım süreçlerinin çok yavaş olduğunu ve bu durumun derhal iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, başkan olarak bakımın "kusursuz ve zamanında" yapılmasını talep ettiğini belirtti.