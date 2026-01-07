Trump’tan ABD’li savunma sanayii şirketlerine tehdit!

'ÜLKE İÇİN HARİKA'

Trump, "Bu nedenle bu sorunlar giderilene kadar savunma şirketleri için temettü dağıtımına veya hisse geri alımına izin vermeyeceğim. Maaşlar ve yönetici ücretleri için de aynı durum geçerli." ifadesine yer verdi. Askeri ekipmanların yeterince hızlı üretilmediğinden yakınan Trump, bu ekipmanların finans kurumlarından borç alınarak veya hükümetten para talep edilerek değil temettüler, hisse geri alımları ve yöneticilerin yüksek ücretleri ile üretilmesi gerektiğini vurguladı. Trump, bunun ülke için "harika" ve uzun vadede de hem yöneticiler hem de hissedarlar için iyi olacağını kaydetti.