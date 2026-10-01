Trump’tan açık tehdit: "Uçağa yapılan saldırının arkasında İran varsa, hedef alacağız”

Trump, FlyDubai uçağında yaşanan olaya ilişkin "Uçağa yapılan saldırının arkasında İran varsa, İran'a misilleme yapacak mısınız?" sorusuna "Onlar çok sert bir şekilde hedef alınacaklar, merak etmeyin." yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?



İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu. Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan 2 pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.