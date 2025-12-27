Trump’tan Adalet Bakanlığı’na Epstein çıkışı: “İsimleri açıklayın, ülkeye hizmete dönün”
ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin belgeler üzerinden Adalet Bakanlığı’na sert eleştiriler yöneltti. Trump, bakanlığın tüm zamanını “Epstein belgeleri”ne ayırmak zorunda bırakıldığını savundu.
Truth sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, Epstein dosyasına ilişkin 1 milyon sayfa yeni belgenin tespit edildiğini hatırlatarak, bu sürecin Demokratlar tarafından kurgulanan bir aldatmaca olduğunu ileri sürdü. Trump, "Adalet Bakanlığı, bu oyun yüzünden bütün enerjisini buraya harcıyor" ifadelerini kullandı.
DEMOKRATLARI HEDEF ALDI
Trump, Epstein ile ilişkisi bulunanların Cumhuriyetçiler değil, Demokratlar olduğu ifade ederek, Adalet Bakanlığı'na, "Hepsinin isimlerini açıklayın, ifşa edin ve gerçekten ülkemize hizmet etmeye geri dönün" çağrısında bulundu.
Radikal solun kendisinin ve Cumhuriyetçilerin başarılarının konuşulmasını istemediğini belirten Trump, "Onun yerine çoktan ölmüş olan Jeffrey Epstein'i gündemde tutmak istiyorlar. Bu da sadece bir başka cadı avı" dedi.