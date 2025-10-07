Trump’tan Alaska’ya maden yolu hamlesi: Ambler Yolu Projesi yeniden onaylandı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Alaska’nın zengin yeraltı kaynaklarını ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Ambler Yolu Projesi’ne onay verdiği belirtildi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın Alaska Endüstriyel Kalkınma ve İhracat Otoritesi’nin (AIDEA) itirazını kabul ettiği ve proje için gerekli izinlerin verilmesi talimatını verdiği bildirildi.
Trump'ın bu adımıyla birlikte, eski Başkan Joe Biden yönetiminin geçtiğimiz yıl projeyi reddetme kararı da iptal edilmiş oldu.
2 BİN 700 KİŞİYE İSTİHDAM, MİLYAR DOLARLIK GELİR
Toplam 211 mil uzunluğundaki endüstriyel yolun, bakır, kobalt, galyum ve germanyum gibi stratejik minerallerin bulunduğu Ambler maden bölgesine erişimi kolaylaştıracağı belirtiliyor. Açıklamada proje sayesinde 2 bin 730 kişiye doğrudan istihdam sağlanması ve Alaska ekonomisine 1,1 milyar dolardan fazla gelir kazandırılmasının öngörüldüğü bilgisi yer aldı.