Trump’tan Avrupalı liderlere çağrı: Rusya’dan petrol almayın!

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupalı liderlerin daveti üzerine Ukrayna savaşı için oluşturulan 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısına Beyaz Saray'daki ofisinden katıldı.

ÇİN'E EKONOMİK BASKI ÇAĞRISI

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump toplantıda, Rusya'nın bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne (AB) yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro elde ettiğini bildirdi. Avrupa'nın savaşı finanse eden Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini vurgulayan Trump, Avrupalı liderlerin Rusya'nın savaş çabalarını finanse ettiği için Çin'e de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini söyledi.