Trump’tan Avrupa’ya çağrı: Çin’e baskıyla savaş bitebilir

İngiltere ziyareti kapsamında Fox News'e konuşan Trump, Rusya'dan en çok petrol ithal eden ülkenin Çin olduğunu belirterek, "Avrupa, Çin'e yaptırım ya da tarife uygularsa savaş belki bitebilir." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Avrupa ülkelerine, "Kazanmak istiyorsan Rusya'dan petrol almayı bırakmalısın." çağrısını yineledi.

POLONYA İHLALİNE YORUM YAPMADI

Rusya'nın 10 Eylül'de NATO üyesi Polonya'nın hava sahasını İHA'larla ihlal etmesine de değinen Trump, "Bu olay yaşanmamış olmalıydı." dedi ancak bunun bir "hata" olup olmadığına dair yorum yapmaktan kaçındı.

"YAPTIRIMLAR YETERİNCE SERT DEĞİL"

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda da Avrupa'ya Rusya'dan petrol almayı durdurmaları çağrısında bulunmuş, "Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım ama onlar da benim yaptığım kadar sert olmak zorunda kalacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

HİNDİSTAN'A EK TARİFE GETİRMİŞTİ

ABD Başkanı, ağustosta Hindistan'a ek tarifeler getirme kararını da Rusya'dan petrol almaya devam etmesini gerekçe göstererek savunmuştu.