Trump’tan BBC’ye milyar dolarlık tazminat davası

Trump, 6 Ocak 2021 Kongre baskını öncesi konuşmalarını montajlamakla suçladığı BBC'ye karşı yasal işlem başlatacaklarını ifade ederek, "Muhtemelen gelecek hafta bir ara onlara (BBC) karşı 1 ila 5 milyar dolar arasında bir dava açacağız." açıklamasında bulundu.

"İNGİLTERE HALKI ÖFKELİ"

Florida'ya hareket etmeden önce uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, BBC'nin ağzından çıkan kelimeleri çarpıttığını öne sürerek, "Tahmin edebileceğiniz gibi, İngiltere halkı yaşananlardan dolayı çok öfkeli çünkü bu BBC'nin sahte haber olduğunu gösteriyor. Siz ve ben bunu uzun zamandır biliyorduk ama bu kadar sahte olduğunu bilmiyorduk." dedi.

Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı hafta sonu arayacağını belirterek, Starmer'ın ve İngiliz halkının bu durumdan utandığını ileri sürdü.