Trump’tan Beyaz Saray çatısında “Nükleer füze inşa edeceğiz” çıkışı!
ABD Başkanı Donald Trump, yanındaki heyetle birlikte Beyaz Saray’ın çatısında yürüdüğü sırada bir gazetecinin sorduğu soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Gazetecinin, "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna Trump, "Füzeler, nükleer füzeler" cevabını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın çatısında yanındaki heyetle birlikte görüldü. Bir gazetecinin "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna Trump, "Füzeler, nükleer füzeler" cevabını verdi.
Beyaz Saray, Trump'ın Beyaz Saray çatısında bulunma nedeni veya söz konusu "nükleer füze" ifadesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
TEXAS'TAKİ SEÇİM BÖLGELERİ
ABD'de 2026'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Texas'taki seçim bölgesi haritalarını güncelleme tartışmaları sürerken, Başkan Trump'tan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Amerikan CNBS News kanalına konuşan Trump, Cumhuriyetçilerin yapmaya çalıştığı seçim bölgesi güncelleme çalışmasını savunarak, gelecek yılki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin bu eyalette en az 5 ilave sandalyeye hak kazanması gerektiğini ileri sürdü.