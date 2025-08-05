Trump’tan Beyaz Saray çatısında “Nükleer füze inşa edeceğiz” çıkışı!

Trump, Demokratların karşı çıktığı yeni düzenlemenin doğru bir adım olduğunu ve rakip partinin tamamen siyasi gerekçelerle buna karşı çıktığını söyledi. Hem California hem de Texas'ta daha fazla Kongre koltuğuna sahip olmaları gerektiğini dile getiren ABD Başkanı, "Texas'ta beş sandalye daha kazanma fırsatımız var. Parti olarak iyi durumdayız. Texas'ı kazandım, eyalet tarihindeki en yüksek oyu aldım ve şimdi beş sandalye daha kazanma hakkımız var." ifadelerini kullandı.