Trump’tan Beyaz Saray çatısında “Nükleer füze inşa edeceğiz” çıkışı!

ABD Başkanı Donald Trump, yanındaki heyetle birlikte Beyaz Saray’ın çatısında yürüdüğü sırada bir gazetecinin sorduğu soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Gazetecinin, "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna Trump, "Füzeler, nükleer füzeler" cevabını verdi.

Trump’tan Beyaz Saray çatısında Nükleer füze inşa edeceğiz çıkışı!
İHA

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın çatısında yanındaki heyetle birlikte görüldü. Bir gazetecinin "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna Trump, "Füzeler, nükleer füzeler" cevabını verdi.

Trump’tan Beyaz Saray çatısında Nükleer füze inşa edeceğiz çıkışı!

Beyaz Saray, Trump'ın Beyaz Saray çatısında bulunma nedeni veya söz konusu "nükleer füze" ifadesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Trump’tan Beyaz Saray çatısında Nükleer füze inşa edeceğiz çıkışı!

TEXAS'TAKİ SEÇİM BÖLGELERİ

ABD'de 2026'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Texas'taki seçim bölgesi haritalarını güncelleme tartışmaları sürerken, Başkan Trump'tan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Amerikan CNBS News kanalına konuşan Trump, Cumhuriyetçilerin yapmaya çalıştığı seçim bölgesi güncelleme çalışmasını savunarak, gelecek yılki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin bu eyalette en az 5 ilave sandalyeye hak kazanması gerektiğini ileri sürdü.

Trump’tan Beyaz Saray çatısında Nükleer füze inşa edeceğiz çıkışı!

Trump, Demokratların karşı çıktığı yeni düzenlemenin doğru bir adım olduğunu ve rakip partinin tamamen siyasi gerekçelerle buna karşı çıktığını söyledi. Hem California hem de Texas'ta daha fazla Kongre koltuğuna sahip olmaları gerektiğini dile getiren ABD Başkanı, "Texas'ta beş sandalye daha kazanma fırsatımız var. Parti olarak iyi durumdayız. Texas'ı kazandım, eyalet tarihindeki en yüksek oyu aldım ve şimdi beş sandalye daha kazanma hakkımız var." ifadelerini kullandı.

Trump’tan Beyaz Saray çatısında Nükleer füze inşa edeceğiz çıkışı!