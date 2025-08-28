Trump’tan Beyaz Saray’da Gazze toplantısı!

ABD basınının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; toplantıya Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı ve eski Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner ve ABD Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio'nun yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair da katıldı. Beyaz Saray'dan toplantının içeriğine dair resmi açıklama yapılmazken, ABD basını "savaş sonrası dönemde Gazze'nin yeniden inşaşı" ve "bölgedeki siyasi durum" dahil pek çok konunun masaya yatırıldığını bildirdi. Ayrıca, "Hamassız Gazze" hakkındaki muhtemel senaryoların ele alındığı aktarıldı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrailli mevkidaşı Gideon Sa'ar ile Washington'da bir araya geldiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yineleyen Rubio, Sa'ar ile Gazze, Lübnan ve Suriye'deki önemli meseleleri ele aldı. Rubio ayrıca İran tehdidine karşı koymanın önemini vurgularken, ikilinin bölgenin güvenliği ve refahı için yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.