Trump’tan Biden’a alaylı gönderme: Fotoğraf yerine ‘otomatik kalem’ astırdı

Cumhuriyetçi lider Donald Trump, Beyaz Saray'da ilginç bir hamlede bulundu. ABD Başkanı, Batı Kanadı'nda yeni açılan ve bu zamana kadarki tüm ABD başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı koridora selefi Joe Biden'ın yerine "otomatik kalem" fotoğrafı astırdı.

CNN'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda önceki tüm ABD başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı koridoru tanıttı.

ABD başkanlarının fotoğrafları, yeni açılan koridor boyunca çerçeveler içerisinde sergilendi.

Öte yandan Trump'ın "otomatik kalem" kullanmakla suçladığı Biden'ın fotoğrafı yerine koridorda otomatik kalem fotoğrafı sergilendi.

"BIDEN AF KARARLARINI OTOMATİK KALEMLE İMZALADI"

Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın, görevi devretmeden önceki af kararlarının "otomatik kalemle" imzalandığını, bu nedenle hükümsüz olduğunu savunmuştu.

Uykulu "Joe" ve "ülke tarihinin en kötü başkanı" diye söz ettiği Biden'ın af kararlarını hükümsüz ve geçersiz ilan eden Trump, "Başka bir deyişle (af kararlarını) Biden imzalamadı, daha da önemlisi bu konuda hiçbir şey bilmiyordu." değerlendirmesinde bulunmuştu.