Trump’tan Biden’a alaylı gönderme: Fotoğraf yerine ‘otomatik kalem’ astırdı

"BIDEN AF KARARLARINI OTOMATİK KALEMLE İMZALADI"

Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın, görevi devretmeden önceki af kararlarının "otomatik kalemle" imzalandığını, bu nedenle hükümsüz olduğunu savunmuştu.

Uykulu "Joe" ve "ülke tarihinin en kötü başkanı" diye söz ettiği Biden'ın af kararlarını hükümsüz ve geçersiz ilan eden Trump, "Başka bir deyişle (af kararlarını) Biden imzalamadı, daha da önemlisi bu konuda hiçbir şey bilmiyordu." değerlendirmesinde bulunmuştu.