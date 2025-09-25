Trump’tan BM’ye 3’lü sabotaj suçlaması

Üst üste yaşanan bu olayların kendisine yönelik bir sabotaj olduğunu savunan Trump, "Bu bir tesadüf değildi, BM'de üçlü bir sabotajdı" değerlendirmesini yaptı. Yaşananlarda sorumluluğu bulunanların utanç duyması gerektiğini kaydeden Trump, "Bu mektubun bir kopyasını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderiyorum ve derhal bir soruşturma başlatılmasını talep ediyorum" dedi.

GİZLİ SERVİS DEVREDE

BM'yi "varoluş amacı doğrultusunda, gerektiği gibi işini yapmamakla" eleştiren Trump, "Acil durdurma düğmesi kayıtları başta olmak üzere yürüyen merdivendeki tüm güvenlik kayıtları saklanmalı" çağrısında bulundu. Trump, Gizli Servis'in şüpheli sabotajlara müdahil olduğunu da sözlerine ekledi.