Trump’tan bomba iddia: İran İsrail’e bu gece saldıracak

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, İran'ın İsrail'e saldırısının bu gece gerçekleşeceğini duyduğunu ve kendisi başkan olsaydı İran'ın saldırmayacağını söyledi.
israelnationalnews'in aktardığına göre; Trump, Adin Ross ile yaptığı bir röportajda, "Bu gece İran'ın İsrail'e saldıracağını duyuyorum" dedi. Trump, "Bu gece saldırıya uğrayacaklar, bunu hemen söylüyorum" diye konuştu.
Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, hiç kimse bu kelimeden (saldırı) bahsetmezdi bile, çünkü bu kesinlikle gerçekleşmezdi" ifadelerini kullandı.
BİDEN, KURMAYLARIYLA "SAVAŞ ODASI"NDA
Ortadoğu'da ateş hattı genişlerken ABD Başkanı Biden, "savaş odası"nda İran-İsrail gerilimini görüşmek için kurmaylarıyla bir araya geldi. İsrail ile İran arasında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından yükselen gerilim savaş beklentisi oluştururken, İran'ın bugün İsrail'i hedef alabileceği bildiriliyor.
BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.
Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan, Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.
İsrail ordusunun, gelecek bir saldırıya karşı teyakkuz haline geçtiği bildirilirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin "hem savunma hem saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu savunmuştu.