Trump’tan bomba iddia: İran İsrail’e bu gece saldıracak

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, İran'ın İsrail'e saldırısının bu gece gerçekleşeceğini duyduğunu ve kendisi başkan olsaydı İran'ın saldırmayacağını söyledi.

israelnationalnews'in aktardığına göre; Trump, Adin Ross ile yaptığı bir röportajda, "Bu gece İran'ın İsrail'e saldıracağını duyuyorum" dedi. Trump, "Bu gece saldırıya uğrayacaklar, bunu hemen söylüyorum" diye konuştu.

Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, hiç kimse bu kelimeden (saldırı) bahsetmezdi bile, çünkü bu kesinlikle gerçekleşmezdi" ifadelerini kullandı.