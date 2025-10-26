Trump’tan Bupadeşte zirvesi hakkında açıklama: Zamanımı boşa harcamayacağım
ABD Başkanı Donald Trump, yakıt ikmali için indiği Katar’da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelme ihtimaline ilişkin, "Bir anlaşma yapacağımızı bilmek gerekir, zamanımı boşa harcamayacağım." ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump, burada Katar Emiri Al Sani ile görüşme gerçekleştirdi.
Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan liderler zirvesini iptal etmesinin üzerine Putin ile olası görüşmeye dair değerlendirmede bulundu.
Malezya'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesine katılmak üzere yola çıkan ve Katar'ın başkenti Doha'da yakıt ikmali molası veren Trump, Putin ile olası zirve ihtimaline ilişkin, "Bir anlaşma yapacağımızı bilmek gerekir, zamanımı boşa harcamayacağım." diye konuştu.
Trump, Putin ile her zaman iyi ilişki yürüttüğünü fakat bu durumun kendisi için hayal kırıklığı olduğunu belirterek, Orta Doğu'da barış sağlanmadan çok daha önce Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma sağlayabileceğini düşündüğünü kaydetti.
GÖRÜŞME İPTAL EDİLMİŞTİ
Donald Trump, 16 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Beyaz Saray'ın 21 Ekim'de Trump ile Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıklamasının ardından Trump, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." demişti.
YAKIT MOLASI SIRASINDA KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan, ikmal sırasında Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile uçaktayken görüştü.
Trump, burada yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da barışın sağlanmasına "çok büyük katkısı" olduğunu söylediği Katar'ı "harika bir müttefik" şeklinde nitelendirdi.Gazze'deki ateşkesin kalıcı olup olmayacağı sorulduğunda Trump, "Bence kalıcı olacak. Olmazsa Hamas'ın sorunu olur. Hamas'ı çok hızlı bir şekilde halletmek zor olmayacak. Umarım (anlaşma) Hamas için de yürür, çünkü bize bir konuda söz verdiler." ifadelerini kullandı.