Trump’tan CAATSA yaptırımları sorusuna yanıt: Erdoğan benim dostum, Türkiye’yi seviyorum

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Turmp, kendisine yöneltilen CAATSA yaptırımları sorusuna "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman görüşürüm, o benim dostum" şeklinde yanıt verdi.

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